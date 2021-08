Studie: Corona-vaccin beschermt maar zes maanden

Volgens een nieuwe Britse studie verdwijnt de vaccinatiebescherming tegen Covid-19 binnen zes maanden na volledige immunisatie met de vaccins van Pfizer en AstraZeneca. De cijfers onderstrepen de noodzaak van herhalingsvaccinaties, benadrukken de wetenschappers van King’s College in Londen. De studie is gebaseerd op meer dan 1,2 miljoen testresultaten van gevaccineerden.

Volgens de studie daalde de bescherming van het Pfizer-vaccin vijf tot zes maanden na de tweede dosis van 88 tot 74 procent. Bij het AstraZeneca-vaccin daalde de werkzaamheid na vier tot vijf maanden van 77 tot 67 procent. In het ergste geval zou de bescherming van ouderen tegen de winter tot minder dan 50 procent kunnen dalen. Het Verenigd Koninkrijk is daarom van plan later dit jaar een campagne te beginnen om het hervaccineren te stimuleren. In Nederland beslist de overheid daarover in september.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) daarentegen ziet momenteel geen reden voor herhalingsvaccinaties en dringt erop aan dat mensen in armere landen eerst worden gevaccineerd. Als de vaccinatiegraad wereldwijd niet toeneemt, zouden zich nieuwe, eventueel nog gevaarlijker varianten van het coronavirus kunnen ontwikkelen, zo stelt het rapport.