Studie: anti-malariamiddel niet effectief tegen Corona

Een kleine Franse studie lijkt aan te tonen dat het anti-malariamiddel hydroxychloroquine niet effectief is tegen Corona. Twee eerdere studies, uit China en Frankrijk, wezen op het middel als een mogelijk medicijn tegen het virus. Het zou het immuunsysteem helpen om Corona uit het lichaam te weren. Op basis daarvan prees president Trump hydroxychloroquine aan als wondermiddel.

Tijdens het nieuwe onderzoek, aan het Hôpital Saint-Louis in Parijs, kregen elf patiënten met Corona hydroxychloroquine. Tien daarvan waren zwaar ziek. Een van de patiënten stierf tijdens de studie, eentje kreeg ernstige complicaties en hield daarom ook op met het nemen van het middel. Geen van de proefpersonen vertoonde verminderde virusaantallen in het lichaam.

De Franse artsen publiceerden hun bevindingen in het vakblad Médecine et Maladies Infectieuses. Ze geven zelf toe dat elf patiënten zeer weinig is, en dat er meer onderzoek moet worden gedaan.

De twee eerdere studies waren onder patiënten met slechts zeer lichte klachten. In de eerste Franse studie waren zelfs proefpersonen opgenomen die helemaal geen koorts hadden. Daarom zijn deze studies door artsen eerder bekritiseerd. Vanwege het gebrek aan symptomen is aan te nemen dat deze proefpersonen het virus zelf effectief aan het bestrijden waren. Er vallen dus geen conclusies uit te trekken over hydroxychloroquine.

Toch is het middel in Europa vanaf vorige week toegestaan bij voor de behandeling van zeer zieke patiënten, die vrijwel zeker zullen overlijden. De hoop is dat ze positief zullen reageren op het medicijn tegen malaria. Hydroxychloroquine kent echter ook zware bijwerkingen.