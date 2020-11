Stoppen met roken? Verhuis naar het platteland

Wie buiten de stad woont, rookt minder vaak of weet makkelijker te stoppen met roken dan stedelingen. En dat is te danken aan een groenere leefomgeving buiten de stad. Dit concluderen psychologen van universiteiten in Oostenrijk en Groot-Brittannië op basis van onderzoek onder achtduizend inwoners van Engeland.

Een natuurlijke omgeving heeft een positief effect op ons gezondheidsgedrag, ontdekten de onderzoekers toen ze de antwoorden in de Health Survey for England doorploegden. Mensen die toegang hebben tot natuur in hun directe omgeving zijn vaker niet-roker, of worden dat. Rokende plattelanders hebben bovendien 12% meer kans op succes bij het stoppen. Met factoren als inkomen en opleidingsniveau is rekening gehouden in het onderzoek.

Door stedelingen meer groene ruimten aan te bieden, zou het aantal rokers in de stad kunnen verminderen. Eerdere onderzoeken naar de relatie tussen een groene leefomgeving en gezondheid toonden aan dat alleen al uit het raam kijken naar een park positief effect heeft op ons fysiek en mentaal welzijn. Nu is ook aangetoond dat de natuur ook bijdraagt aan minder ongezond gedrag, aldus de onderzoekers in hun artikel in het vaktijdschrift Social Science & Medicine.