Stijve tepels maken man behulpzaam

Heteroseksuele mannen zijn eerder bereid om een vrouw te helpen wanneer zij zichtbaar stijve tepels heeft. Vooral als hulp bieden betekent dat ze een praatje met die vrouwen kunnen maken. Dat is de uitkomst van nieuw onderzoek gepubliceerd in Evolutionary Behavioral Sciences.

De auteurs van de nieuwe studie, van de State University of New York, hebben ook ontdekt waarom mannen over hun eigen voeten struikelen om een vrouw met twee puntjes te helpen. Ze interpreteren het als een indicator van seksuele opwinding.

Om dit belangwekkende onderwerp te onderzoeken, lieten de onderzoekers 421 heteroseksuele universiteitsstudenten een diavoorstelling bekijken van verschillende vrouwen in een realistische omgeving. Van elke foto waren er twee versies: een foto met zichtbare tepelerectie en een foto zonder.

Na elke foto moesten de deelnemers een reeks vragen over hun perceptie van elke vrouw beantwoorden. Ook moesten ze aangeven de waarschijnlijkheid om zich in te laten met verschillende altruïstische gedragingen tegenover haar, zoals haar honderd dollar lenen.

Zodra er stijve tepels in beeld waren, ging het altruïsme van de mannen flink omhoog. Dit was vooral het geval wanneer de hulp een langere interactie met de puntige vrouw inhield, zoals haar bijles geven of stoppen om hulp te bieden als haar auto stuk was.

De onderzoekers hebben het maar het tepel-effect genoemd. Of vrouwen met stijve tepels daadwerkelijk opgewonden zijn – of het gewoon koud hebben en hun BH zijn vergeten – lijkt voor mannen niet belangrijk.