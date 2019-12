Stief is het nieuwe stijf: wat we aan vieze filmpjes kijken

Wat vinden mensen opwindend? Een goede graadmeter daarvoor zijn al jaren de grote sites met stoute filmpjes als PornHub. Door die te analyseren, kun je zien waar we stiekem van genieten. Een groot Nieuw-Zeelands onderzoek van de Classifications Office onthult dat stief het nieuwe stijf is.

Bijna de helft van de populairste filmpjes op PornHub hebben het woord stief- in de omschrijving. Stiefmoeder pakt stiefzoon bijvoorbeeld. Er is klaarblijkelijk behoefte aan incestueuze scènes. Een derde van de filmpjes vertoont enige vorm van (fictief) geweld, we zien graag wat tikken tegen de billen.

Ook vertoont een derde van de filmpjes enige vorm van affectie, als aaien, kussen of andere uitingen van romantiek. Een tiende bevatte een vorm van agressie, als het op de rug draaien van armen. Slechts 3 procent van de seks was met een condoom. In 13 procent van de filmpjes pakte een van de partners de ander bij de hals. Echt verstikken kwam vrijwel niet voor.

Uit eerder onderzoek op grote sites met pornografische filmpjes blijkt dat vrouwen de grootste groeimarkt zijn. Op dit moment is al een kwart van de bezoekers aan dit soort sites vrouw zijn. Ook zij genieten van familiebanden, de meest gebruikte zoekterm onder vrouwen was ‘daddy‘.