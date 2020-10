Sterrenregen te zien in de ochtend: Orioniden

Wie vallende sterren wil zien, moet morgen vroeg opstaan. Tussen vier en zes uur ’s ochtends maak je de meeste kans de sterrenregen te spotten.

De meteorenzwerm Orioniden trekt de komende dagen voorbij en dat levert een spektakel op van vallende sterren, soms wel dertig in aantal per uur, met een snelheid van meer dan 200.000 kilometer per uur. De Orioniden zijn eigenlijk geen sterren (die staan lichtjaren weg van de aarde), maar afgebroken ruimtesteentjes en -stof van de komeet Halley. Het lichtspoor dat je ziet is de hitte die ontstaat als steen en stof de aardatmosfeer bereiken.

Probleem met vallende sterren kijken is natuurlijk dat je een onbewolkte hemel nodig hebt en die is in deze tijd van het jaar nogal schaars. Zo ook de komende dagen. Maar er zijn opklaringen, dus houdt de weerberichten in de gaten en richt je blik dan tussen het oosten en het zuiden. De Orioniden bewegen in de loop van de nacht van oost naar zuid.

Een ander punt is dat Nederland de lampen ’s nachts aan houdt. Lichtvervuiling verkleint de kans dat je een vallende ster in volle glorie kunt zien. Zoek daarom een donkere plek op, het liefst een open veld. En: kijk niet constant op je smartphone, anders kunnen je ogen niet wennen aan de duisternis die nodig is om de nachtelijke hemel af te speuren.