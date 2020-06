Sterke antistoffen tegen corona gevonden in Amsterdam

Amsterdam UMC is twee eiwitten op het spoor die veelbelovend zijn als mogelijke behandeling van Corona. Deze antilichamen, komen uit het bloed van Amsterdamse patiënten die zijn genezen van covid-19. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben de twee meest krachtige antilichamen daaruit geïsoleerd. De resultaten zijn maandag gepubliceerd in het wetenschappelijk blad Science.

Er lopen wereldwijd talrijke onderzoeken, ook in Nederland, om te kijken of het bloed van genezen patiënten kan helpen om de covid-infectie te bedwingen. Die eerste antistoffen waren afkomstig van patiënten die ziek waren geworden van corona-virussen in het verleden, bijvoorbeeld van Sars in 2003. De nieuw gevonden antistoffen komen van patiënten die recent zijn besmet met het nieuwe Corona-virus. Deze nieuwe antistoffen zijn honderd keer sterker dan de antistoffen die er lagen. Dat ze zo krachtig zijn, betekent dat je er weinig van nodig hebt en dat ze relatief goedkoper te maken zijn.

Deze werkwijze is eerder gevolgd bij andere infectieziekten. Voordeel is bovendien dat het bloed meteen beschikbaar is en niet jarenlang moet worden getest, zoals bij medicijnen of vaccins.

Voordat wetenschappers de antistoffen-cocktail op grote schaal kan worden geproduceerd, moet worden aangetoond dat hij veilig is. Dat gaat eerst bij proefdieren. Gaan de antistoffen in proefdieren ook de virusdeeltjes te lijf? Zo ja, dan moeten ze worden getest in proefpersonen, een proces dat enige tijd gaat duren. Het testen in proefpersonen kan begin volgend jaar beginnen.