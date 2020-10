Steeds meer mensen verlaten bewoonde wereld vanwege Corona

Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van Corona veiligheid buiten de bewoonde wereld. Dat zegt Iridium Communications, leverancier van satelliettelefoons. 2020 leek een slecht jaar te worden voor het bedrijf, tot Corona toesloeg. In augustus sloten bijvoorbeeld 26 procent meer mensen een abonnement af op de diensten van Iridium.

Uit data van het bedrijf blijkt dat het vooral om Amerikanen gaat, die ver van de rest van de mensheid willen zijn. Of ze permanent buiten het bereik van gewone mobiele telefonie blijven, of dat het om vakantie gaat, is niet helemaal duidelijk.

Met Iridium heb je overal bereik, omdat het werkt met satellieten, niet met zendmasten. Mensen gebruiken de telefoons dus vooral op verlaten plekken in de bergen, de woestijn en de poolgebieden. Uit data van Iridium is te zien dat veel gebruikers de afgelopen tijd vooral woeste natuur opzochten.