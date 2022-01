Starlink satellieten verknallen sterrenonderzoek

Een astronoom is in de schemering de Teide vulkaan op Tenerife opgereden. Beneden is het 21 graden, boven vriest het. Dan komt ze aan bij het observatorium om onderzoek te doen. Op de Teide staan telescopen die zo gevoelig zijn dat er boven een groot deel van Tenerife een vliegverbod is.

De zeer geleerde vrouw stelt de telescoop scherp op Betelgeuze om deze ster te bestuderen. En ze ziet… satellieten. De nachtelijke hemel is zo vol met menselijke objecten dat sterrenonderzoek steeds moeilijker wordt. Astronomen van het California Institute of Technology (Caltech) hebben berekend dat op een vijfde van al hun opnames een satelliet staat.

Vooral van het Starlink consortium, de onderneming van Elon Musk. Die wil wereldwijd internet aanbieden via de ruimte en lanceert in deze jaren 12.000 satellieten. Daarna willen ze hun hardware mogelijk uitbreiden met nog eens 30.000 stuks. Dat is prachtig voor mensen in afgelegen gebieden die eerst geen internettoegang hadden, maar een ramp voor de sterrenkunde.

Het record dat de Caltech onderzoekers registreerden, was toen vijftien Starlink satellieten tegelijk op een foto stonden, schrijven ze in Astrofysical Journal Letters. Er is zelfs een kans dat astronomen dankzij een satelliet een aanstormende asteroïde gaan missen. Vandaar dat Caltech bezig is software te ontwikkelen om de Starlinks kunstmatig uit hun opnames te poetsen.