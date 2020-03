‘Spons bevat mogelijk medicijn tegen Corona’

Wetenschappers van de Technische Universiteit van Freiberg in Duitsland hebben een natuurlijke antivirale stof ontdekt terwijl ze onderzoek deden naar een zeespons. Daaruit valt mogelijk een medicijn tegen Corona te maken, zo schrijven ze op de site van de universiteit.

Een stof in de zwam kan voorkomen dat virussen hun gastheercellen binnendringen en dus verhoeden dat ze zich vermenigvuldigen. Het gaat om bromotyrosine en aeroplysinine (op de foto boven), dat antiviraal en antibacterieel is en tegen parasieten werkt. De spons (foto onder) met de wetenschappelijke naam Aplysina aerophoba produceert deze actieve ingrediënten wanneer het weefsel beschadigd is. Op deze manier verdedigt hij zich tegen ziekteverwekkers.

De sponssoorten ontwikkelden deze chemische verdedigingsstrategie in de loop van de evolutie: het afbreken van de verbindingen tussen de weefselcellen leidt tot een snelle chemische reactie op het beschadigde punt. Het reactieproduct, het aminozuurderivaat bromtyrosine, vernietigt direct vreemde objecten, maar ook virussen en bacteriën.

Deze stof remt namelijk de vermenigvuldiging van RNA-virussen – waaronder ook SARS-CoV-2 – en voorkomt ook dat virussen het celweefsel binnendringen, aldus de Freibergse onderzoekers. Met behulp van tumorcellen als voorbeeld konden ze in preklinische studies aantonen dat de stof die de spons aanmaakt, geen toxisch effect heeft op de cellen zelf.

De sponssoort Aplysina aerophoba groeit al meer dan 500 miljoen jaar in de vlakke kustgebieden van warme zeeën. De grootste aantallen van dit type komen tegenwoordig voor in het Europese Middellandse Zeegebied, vooral voor de kust van Montenegro, Kroatië en Albanië.