‘Spoetnik vaccin is gevaarlijk’

Het Spoetnik vaccin tegen Corona is gevaarlijk, zo zegt de Braziliaanse medicijnautoriteit Anvisa. Ze vinden dat het Russische middel niet kan worden ingezet tegen de ziekte. Al 59 landen gebruiken het.

Spoetnik maakt gebruik van een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus, dat een stukje genetische informatie bevat van Corona. Het immuunsysteem leert daardoor Corona herkennen en kan het bestrijden als het zich voordoet. Het probleem zit hem in het virus dat Spoetnik gebruikt om die genetische informatie te dragen

Het zou zich namelijk kunnen gaan vermeerderen. Het bevat een gen – E1 genoemd – dat er zelfs voor kan zorgen dat mensen met een door Corona verzwakt immuunsysteem zeer ziek worden. Of dat al is gebeurd, is echter niet duidelijk. Er zijn al miljoenen doses ingespoten.

BraziliĆ« staat niet alleen in de kritiek aan de Russen. Ook het Canadese instituut voor virologie aan de Georgetown University vindt het geen goed idee om het middel toe te laten. Het instituut zegt te twijfelen aan de ‘betrouwbaarheid van het productieproces’ van de Russen. Ook zij hebben gezien dat het gebruikte verkoudheidsvirus niet goed is uitgeschakeld. In de EU is het middel nog niet toegelaten.

In Slowakije, waar Spoetnik wel is toegelaten, zijn ze gestopt met het gebruik. De geleverde vaccins kwamen qua samenstelling niet overeen met de data die de Slowaakse overheid eerder van de Russen had ontvangen.

De maker van het vaccin spreekt over nepnieuws. Hun middel is veilig, zeggen ze.