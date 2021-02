Spinnenplaag treft Australië

Bij ons loopt het treinverkeer vast door de sneeuw, in Australië hebben ze heel andere problemen door het weer. Daar is het nu zomer, maar het regent ook veel. Die warme vochtigheid is de ideale voedingsbodem voor een bepaald type spin, de Huntsman, of Heteropoda maxima. Als gevolg daarvan zijn de hoeveelheden geëxplodeerd.

Volgens Australische media komen uit allerlei steden berichten dat deze spinnen zelfs huizen binnendringen. Bij een spin van maximaal dertig centimeter van poot tot poot kan dat redelijk indrukwekkend zijn. Volgens spinnenkenners zoeken de vrouwtjes een veilige en vooral droge plek om hun eitjes te leggen. Vaak zijn dat de hoeken van kamers.

Als de eitjes uitkomen, is het feest. Een vrouwtje kan wel honderden kleintjes voortbrengen. Binnen zijn er geen natuurlijke vijanden om het aantal gelijk te decimeren. Dus krioelen sommige Australische huizen. De natuur in het land is vaak groot, gevaarlijk en eng.