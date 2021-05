Speurt hond straks naar Corona

Een groep passagiers is net aangekomen op de luchthaven. Zenuwachtig staan ze voor de paspoortcontrolle. Een douanier loopt langs met een hond en pikt een man uit de rij. Die is de sjaak en mag twee weken op eigen kosten in quarantaine. De hond is namelijk getraind op het ontdekken van Corona.

Honden konden al ziekten zoals kanker, malaria en epilepsie opsporen. Komt er eentje bij: SARS-CoV-2.

Onderzoekers van de London School of Tropical Medicine wilden nagaan of honden een kenmerkende geur kunnen detecteren van chemische verbindingen van iemand die Covid-positief is maar geen symptomen vertoont. Zij verzamelden monsters van kleding en gezichtsmaskers van mensen die positief waren getest op milde of asymptomatische Corona.

De neus van een hond is zo goed dat hij het equivalent van een halve theelepel suiker opgelost in een olympisch zwembad kan oppikken.

De onderzoekers gebruikten monsters van tweehonderd patiƫnten met Covid-19. Die lieten ze ruiken aan zes honden die ze getraind hadden om Corona te ontdekken. Uiteraard zaten er ook monsters tussen van mensen die geen Corona hadden. De honden wisten in 90 procent de Corona-lijder eruit te pakken. Het aantal valse positieven was te verwaarlozen.

Dus als heel Europa weer opengaat: honden bij de grens en op Schiphol? Het scheelt infecties.