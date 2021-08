Spectaculaire video toont aanval Corona op hersens

Het wordt steeds duidelijker hoe een infectie met het coronavirus ook de hersens kan beschadigen. Het kan de bloedtoevoer naar het menselijk brein verstoren, hersenweefsel beschadigen met bepaalde immuunmoleculen of zelfs hersencellen aantasten. In een video hebben onderzoekers nu met een microscoop vastgelegd hoe zo’n aanval eruitziet.

De video is gemaakt door onderzoekers van het Franse Institut Pasteur. Zij hebben de video ingediend voor de Nikon Small Motion Award 2021. Op de beelden is te zien hoe het coronavirus de hersencellen van een vleermuis aantast en zich ermee versmelt. Om het microscopische drama vast te leggen, namen de onderzoekers gedurende een periode van 48 uur om de tien minuten een foto van de cellen die met SARS-CoV-2 waren besmet.

Hieruit blijkt hoe de ziekteverwekker cellen omvormt tot zogenaamde virusfabrieken voordat hij de gastheercel doet afsterven.

Watch how the coronavirus nefariously infiltrates the cells of a bat brain in this video, taken by Sophie-Marie Aicher and Delphine Planas, which received an honorable mention in the 2021 Nikon Small World in Motion Competition. https://t.co/MM4QuHDOwL pic.twitter.com/cSSouFEB9O

— The New York Times (@nytimes) August 23, 2021