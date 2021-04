Spectaculair: wetenschappers maken witte verf

Een nieuwe witte verf is witter dan wit. Deze verf weerkaatst maar liefst 98,1 procent van al het licht dat erop valt. Daardoor blijft iets dat hiermee is geverfd aanzienlijk koeler dan de omgevingstemperatuur, zelfs wanneer het object in de volle zon zit.

Daar is het natuurlijk om te doen. De verf kan hij helpen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Als deze verf op een dakoppervlakte van ongeveer honderd vierkante meter zit, betekent dat een koelvermogen van 10 kilowatt zou kunnen krijgen, denken de uitvinders van de Purdue University in de VS.

Dat is hetzelfde als een zeer krachtige airconditioner.

Het geheim van de verf is bariumsulfaat, een zeer wit kristal. Dat werd in korreltjes van verschillende omvang gemalen en gemengd. Ieder korreltje reflecteert een ander deel van het spectrum. Daardoor is een object met deze verf altijd 4,5 graden koeler dan de omgevingstemperatuur.

Eerder maakten onderzoekers al het zwartste zwart. Dat absorbeert juist alle licht en zal dus loeiheet worden in de zon.