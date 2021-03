Spectaculair: magnetische velden van een zwart gat zichtbaar

Het team dat de allereerste foto van een zwart gat maakte, heeft een nieuwe afbeelding van het zwarte gat in het centrum van het sterrenstelsel M87 gepresenteerd. Het is voor het eerst dat het astronomen is gelukt om magnetische velden dicht bij de rand van een zwart gat zichtbaar te maken.

Net zoals een gepolariseerde zonnebril ons beter laat zien door de weerkaatsingen en schitteringen van heldere oppervlakken te verminderen, kunnen astronomen hun zicht op de omgeving van een zwart gat verbeteren door te kijken hoe het daarvan afkomstige licht gepolariseerd is. Dat stelt astronomen in staat om de magnetische veldlijnen langs de rand van het zwarte gat in kaart te brengen.

De magnetische velden die zo in beeld komen, vertonen extreme zwaartekracht. De waarnemingen verschaffen nieuwe informatie over de structuur van de magnetische velden net buiten het zwarte gat. Het team heeft ontdekt dat alleen theoretische modellen waarin een belangrijke rol is weggelegd voor sterk gemagnetiseerd gas kunnen verklaren wat zij aan de waarnemingshorizon zien gebeuren.

Om het hart van het sterrenstelsel M87 waar te nemen, heeft de onderzoeksgroep acht telescopen verspreid over de wereld. Die zijn met elkaar verbonden om zo een virtuele telescoop ter grootte van de aarde te creƫren: de Event Horizon Telescope of EHT. Met de indrukwekkende resolutie die met de EHT wordt verkregen zou je de lengte van een bankpasje kunnen meten dat op het oppervlak van de maan ligt.