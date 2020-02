Solliciteren? Zonder zware make-up lijk je ervarener

Vrouwen die een baan zoeken, of indruk willen maken op een ander, doen er goed aan voorzichtig te zijn met zware make-up. Uit onderzoek van de vrije Universiteit Brussel blijkt dat vrouwen met dikke lagen pancake op hun gezicht door anderen worden gezien als minder ervaren, compentent, warm en moreel dan vrouwen die voorzichtig zijn met de blusher.

Sterker nog, zware make-up kan een vrouw ‘ontmenselijken’, zoals de Belgische psychologen ontdekten. Het enige dat overvloedige lippenstift en mascara wel doet, is de vrouwen seksualiseren. Vrouwen die flink in de lak staan, zijn volgens mannen en andere vrouwen minder een persoon en meer een poppetje. Een sekspoppetje. Ze zijn in ieder geval minder serieus te nemen.

Aan het onderzoek deden duizend proefpersonen mee. Die moesten vertellen wat hun percepties waren bij foto’s van vrouwen. Sommige daarvan hadden geen make-up op, anderen waren subtiel opgemaakt (links op de foto), terwijl de derde categorie bestond uit vrouwen die dikke lagen maquillage droegen (rechts). De proefpersonen waren redelijk eensgezind over die laatste categorie. Zonder dat ze verder informatie hadden over de vrouwen.

Het onderzoek is gepubliceerd in het academische tijdschrift Sex Roles.