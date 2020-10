Snip vliegt 12.000 kilometer non-stop

Een snip heeft een wereldrecord gevestigd door non-stop meer dan 12.000 kilometer te vliegen over de Stille Oceaan. De houtsnip met de aanduiding 4BBRW vloog in negen dagen zonder te landen van Alaska naar Nieuw-Zeeland.

Hiermee brak de vogel een record van een soortgenoot uit 2007, die 11.680 kilometer vloog zonder tussenstop.

Biologen volgden de vogel met een satelliet die signalen uit een ring rond zijn poot ontvangt. Zo konden ze zien dat hij op 18 september vertrok uit Alaska en op 27 september in de Firth of Thames Baai op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland arriveerde. In totaal vloog de vogel 224 uur zonder onderbreking. Soms haalde hij een snelheid van rond de 100 kilometer per uur.

Biologen zagen dat de vogel handig gebruik maakte van de wind om veel snelheid te krijgen. Zo is de reis makkelijker en aangenamer. De vogels migreren ieder jaar rond deze tijd van de noordelijke naar de zuidelijke Stille Oceaan omdat daar meer voer is. In maart beginnen ze aan hun terugweg . Ze maken dan vaak een stop in China en vliegen in mei of juni terug naar Alaska.

De snip komt ook voor in de Waddenzee, maar deze vogels vliegen niet zulke grote einden. Wel steken ze soms over naar Scandinavië.