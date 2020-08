Smoking gun: aerosolen bevatten Corona

Het is een debat dat al wordt gevoerd sinds het begin van Corona: kun je het krijgen via de lucht? Een nieuwe studie is heel duidelijk: ja dat kan. Aerosolen, piepkleine vochtdruppeltjes die mensen uitademen, bevatten levende virussen en kunnen zo anderen besmetten.

Een team van onderzoekers van de University of Florida in de VS is in staat geweest levende virussen te isoleren uit ademlucht van mensen met Corona. Ze konden de virussen zelfs opvangen bijna 5 meter van de mond van een patiënt. Dat betekent dat anderhalve meter in sommige omstandigheden lang niet genoeg is.

Tot nu toe waren alleen fragmenten van het virus in aerosolen aangetroffen. Een aanwijzing dat het misschien een methode was waardoor de infectie zich verspreidt. Het vinden van levende virussen is wat de Amerikanen een ‘smoking gun’ noemen voor infectie via aerosolen.

Het onderzoek is net afgesloten en de resultaten zijn alleen nog beschikbaar in wat preprint heet. Dat betekent dat andere wetenschappers er nog niet op hebben kunnen schieten. Tot dat moment geldt onderzoek als incompleet. Het is beschikbaar op de preprint server medRxiv.

Een van de vragen die het onderzoek niet beantwoordt, is of de hoeveelheid virussen genoeg is om een besmetting met COVID-19 te veroorzaken. Dat zal nu onderwerp van debat worden.