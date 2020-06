Smartphone is ‘volwassen fopspeen’

Smartphones, we gebruiken ze steeds minder om te bellen en steeds meer als een ‘volwassen fopspeen’, beweren consumentenpsychologen van Wharton Business School in de VS na onderzoek. Vooral als we stress hebben, is de smartphone een steeds vaker gebruikte manier om weer te ontspannen.

Gebruikers van de zakcomputers gebruiken ze voor ‘psychologisch comfort’ en, indien nodig, ‘verlichting van stress’. Dit psychologische comfort komt voort uit een combinatie van eigenschappen. De draagbaarheid van het apparaat, het persoonlijke karakter, het subjectieve gevoel van privacy dat op het apparaat wordt ervaren en de voldoening van het vasthouden. Resultaten van een grootschalig onderzoek tonen bijvoorbeeld aan dat consumenten in tijden van stress bijvoorbeeld een grotere neiging vertonen om op zoek te gaan naar hun smartphone.

Omgaan met de smartphone zorgt voor meer stressvermindering dan dezelfde activiteit uitvoeren met een vergelijkbaar apparaat zoals een laptop, of een vergelijkbare smartphone van iemand anders, zo bleek uit experimenten met een grote groep proefpersonen.

Helemaal zonder nadelen is het gebruik van deze telefoons niet. Het slaaptekort is problematisch aan het worden en voor kinderen zijn de constante prikkels ook niet goed. Bovendien zitten we meer op het ding, dan dat we gewoon communiceren.

(Journal of Consumer Research)