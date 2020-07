Slechte economische tijden leveren kwade liedjes op

Gaat het slecht met de economie? Staan er rijen voor het arbeidsbureau? Dan wordt de muziek een stuk kwader. Hoe slechter het gaat, hoe rauwer de gitaren en hoe bozer de zangpartijen. Zelfs als de band na het optreden met de Rolls Royce naar huis gaat.

Onderzoekers van de universiteit van Hong Kong onderzochten de top 10 liedjes tussen 1980 en 2017 in Duitsland en de VS en analyseerden daarbij de teksten. Hoe slechter het economisch ging, hoe kwader en agressiever die waren, zo schrijven ze in het vakblad Psychology of Popular Media.

Populaire liedjes werden door hoge werkloosheid echter niet droeviger of ongeruster, ontdekten de wetenschappers ook.

Hoe komt dit? Het is natuurlijk mogelijk dat muzikanten reageren op de economische omstandigheden en kwaad worden. Maar waarschijnlijker is dat consumenten van muziek dankzij een verblijf in de bijstand meer openstaan voor kwaadheid en ziedende liedjes de hitparade in consumeren. Mensen gaan dan overigens ook meer chocola eten en vrouwen dragen langere rokken.

Opmerkelijk genoeg betekent die voorkeur dat de verbolgen artiesten dankzij dit fenomeen zelf wel een gevulde bankrekening hebben. Waardoor ze wellicht minder boos worden en het weer slechter doen.