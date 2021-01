‘Slapende’ vulkaan begint weer te rommelen

De vulkaan La Soufrière in het Caribische eiland Saint Vincent rommelt weer. Vulkanologen dachten dat de pukkel sliep, maar als dat al zo was, dan is La Soufrière nu weer wakker. Mogelijk moet het hele eiland worden geëvacueerd, een volledige uitbraak is mogelijk binnen 24 uur.

De Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) heeft het gerommel van de vulkaan onderzocht en kwam tot de conclusie dat hete en gevaarlijke gassen aan de top naar boven zijn gekomen. Ook is lava gezien in de krater.

De vulkaan barstte in 1902 uit, waarbij 1600 doden vielen. De laatste keer dat La Soufrière van zich liet horen was 1979, toen de bevolking in de buurt is geëvacueerd, zodat er geen slachtoffers waren. Sindsdien zou de vulkaan in een diepe slaap zijn gekomen.

Het is niet de enige plek waar het rommelt in het Caribisch Gebied. Ook op het eiland Martinique is de vulkaan Pelée tot leven aan het komen. In de buurt zijn aardbevingen geweest, voor het eerst sinds decennia. Pelée is verantwoordelijk voor de dodelijkste uitbarsting van de twintigste eeuw, in 1902 kwamen 30.000 mensen om bij een eruptie.