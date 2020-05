Slaat Corona nu ook op… je tenen?

Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat Corona ook te zien is in de menselijke voet. Meer precies de tenen. Artsen in België, de VS, Spanje en Italië melden in de medische vakpers dat ze de laatste twee maanden opmerkelijk veel mensen op het spreekuur zien die last hebben van laesies of interne bloedingen in de tenen.

Normaal is dat een weinig voorkomende aandoening. Vooral mensen met reuma hebben er last van. Maar nu zitten de wachtkamers vol. Artsen van Massachusetts General Hospital melden in de New York Times dat ze extra spreekuren moeten houden vanwege de vele mensen die zich met rode tenen melden.

Het gaat om het zoveelste opmerkelijke symptoom rond COVID-19. Aanvankelijk leek het vooral een ziekte van de luchtwegen. Maar nu is duidelijk dat het ook op de ingewanden kan slaan en een totaal verlies van smaak en reuk teweeg kan brengen. Daarnaast rapporteren artsen ook neurologische problemen als verwarring en geheugenverlies.

Vooral bij jongeren lijkt de ziekte teen- en voetproblemen te veroorzaken. Het leidt artsen tot de hypothese dat de rode tenen een teken zijn dat het immuunsysteem tegen de infectie vecht. Ook al omdat deze patiënten verder geen klachten hebben. Of ze inderdaad COVID-19 in zich dragen is in veel gevallen onbekend, vanwege beperkte testcapaciteit.

De symptomen lijken op wintertenen. De tenen worden rood en zwellen op. Dan beginnen ze extreem te jeuken en is het moeilijk om er nog op te lopen. Een ijszak kan helpen om de zwelling te laten afnemen. Meestal verdwijnen de dikke tenen na een paar weken.