Sensationele vondst: mummie in Pompeii

Tot op de dag van vandaag ontdekken onderzoekers nieuwe geheimen van Pompeii. De stad die in de eerste eeuw na Christus door vulkanische as is bedolven. Archeologen hebben een even sensationele als verbazingwekkende vondst gedaan: de gemummificeerde resten van een man. Dit is opmerkelijk, aangezien de meeste volwassenen door de vulkaanuitbarsting in 79 na Christus zijn gecremeerd.

Sterker nog, we weten dankzij grafschriften hoe de overledene heet: Marcus Venerius. Hij was volgens de archeologen van het Pompeii Archeologiepark een ex-slaaf die rijk werd na zijn vrijlating. Dat kunnen ze uit andere opschriften rond het graf opmaken. Zo hielp Marcus mee met het organiseren van theateropvoeringen in het Grieks. Nog een nieuwtje voor de archeologen, ze wisten niet dat er in die taal voorstellingen waren in de Romeinse stad.

Het lichaam van Marcus is voor een deel gemummificeerd; er zijn hoofdharen en een stukje oor bewaard. Een eerste test toont aan dat Marcus ongeveer 60 jaar was toen hij stierf. Naast hem lag een glazen urn, waarschijnlijk met de gecremeerde resten van zijn vrouw.

Marcus is waarschijnlijk niet lang voor de uitbarsting van de Vesuvius overleden. De vulkaan bedolf Pompeii onder een dikke laag as, die alles verstikte. Wie niet was gevlucht, kwam om door verstikking en hitte. Die was zo intens, dat sommige inwoners van de stad zijn versteend – soms in vreemde poses. Het gevolg is dat Pompeii zeer goed is bewaard gebleven en ons veel vertelt over het leven in het Romeinse Rijk in de eerste eeuw na Christus.