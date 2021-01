Sensationeel: eerste foto’s van het Coronavirus

Het is een sensatie: de eerste foto’s van het virus dat ons het leven zo moeilijk maakt momenteel. De Oostenrijkse firma Nanographics is er voor het eerst in geslaagd om een echt Coronavirus in beeld te vangen. Het is geen computerbeeld of door mensen gemaakt plaatje, maar echt het virus.

De beelden zijn gemaakt met een techniek die cryo-EM-tomografie heet. Het woord cryo geeft aan dat het virus hier diepgevroren is, om het doodstil te krijgen. De term EM betekent dat er een elektronenmicroscoop aan te pas kwam om het piepkleine beeld sterk te vergroten. Tomografie is een vorm van scannen om de 3D vorm te kunnen zien.

Het resultaat mag er zijn. We zien een sponzig bolletje met uitstulpingen. Daarmee hecht het virus zich aan menselijke cellen, waarna je ziek wordt. Ze zien er van dichtbij uit als een bosje bloemen, maar het zijn deze spikes die het virus zo gevaarlijk maken. De vaccinaties die nu worden gegeven richten zich dan ook op dit onderdeel.