Schrikkeljaar: 2020 duurt dag langer dan normaal

Het jaar 2020 wordt een schrikkeljaar. Dat betekent dat de maand februari 29 dagen zal kennen, in plaats van 28. De extra dag is elke vier jaar nodig om de kalender af te stemmen op de draaisnelheid van de aarde. Normale jaren hebben 365 dagen met elk 24 uur.

Maar de aarde heeft 365,24 dagen nodig om rond de zon te draaien. Deze extra 0,24 dagen tellen op tot bijna een volledige dag in vier jaar. Schrikkeljaren hebben daarom 366 dagen. De nog resterende minimale afwijkingen van het kalenderjaar ten opzichte van het zonnejaar worden gecompenseerd door af en toe schrikkelseconden in te voeren.

De schrikkeldag op 29 februari heeft een historische reden. In het oude Rome eindigde het jaar in februari, nieuwjaar was op 1 maart. Dat is nog altijd te zien in de maandnamen van september (zevende maand) tot december (tiende maand). Daarom is februari nog steeds de kortste maand. De Romeinen vonden er weinig aan en wilden dat deze maand zo snel mogelijk voorbij was.

Het jaar 2020 zal slechts twee vrijdagen de dertiende kennen, 13 maart en 13 november. Een goed jaar dus voor lijders aan paraskave-dekatriaphobia.