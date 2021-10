Schokkende hoeveelheid plastic in Middellandse Zee

Volgens een studie drijft in de Middellandse Zee ongeveer 3760 ton plastic op het oppervlak. Dit is een ‘schokkende hoeveelheid’, schrijven wetenschappers van het Griekse Centre for Marine Research (HCMR) over hun bevindingen die zijn gepresenteerd in het tijdschrift Frontiers in Marine Science.

Dat is slecht nieuws, aangezien een groot deel van het materiaal uiteindelijk naar de zeebodem zinkt. Volgens het team van het HCMR is de Middellandse Zee een hotspot voor plasticvervuiling omdat veel kuststroken dichtbevolkt zijn. Daarbij komen nog factoren zoals toerisme, visserij, en scheepvaart. De uitwisseling van water tussen de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan is betrekkelijk gering, dus het plastic blijft op zijn plek.

Met behulp van een nieuw rekenmodel hebben onderzoekers vastgesteld dat elk jaar ongeveer 17.600 ton plastic in de Middellandse Zee terechtkomt. Daarvan drijft 3760 ton aan de oppervlakte, ongeveer 2800 ton zinkt naar de zeebodem en de rest spoelt aan op de stranden. Daar breekt het in steeds kleinere stukjes, zodat het onderdeel wordt van het milieu.

Onderzoekers schatten dat er wereldwijd meer dan 250.000 ton plastic afval in de oceanen drijft. Terwijl plastic zakken bijvoorbeeld lange tijd aan de oppervlakte blijven drijven, zinken andere stukken plastic snel. Sommige worden opgenomen door mariene organismen of vallen uiteen in kleine stukjes. Bovendien stuwen wind, golven en stromingen het plastic over lange afstanden.