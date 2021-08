Scheuren in ruimtestation ISS

Er zijn nieuwe scheuren ontdekt in een oudere module van het internationale ruimtestation (ISS). De vluchtleider van het Russische deel van het ISS, Vladimir Soloviev, vertelde het staatsagentschap Ria Novosti dat hij de situatie zorgelijk vond. De scheuren zijn ontdekt tijdens het onderzoek van het station in de oudste module, Zarya (Dageraad, foto onder).

De getroffen gebieden zijn nog niet zo ver doorgescheurd dat de lucht kan ontsnappen. Maar dat zou zeker kunnen gaan gebeuren, denkt Soloviev. De systemen van het Russische ISS-segment zijn sterk versleten. Het was de bedoeling dat deze delen van het ruimtestation in ieder geval tot 2025 zullen functioneren. Maar dat lijken ze niet gaan halen.

De bemanning van ISS kampt al meer dan een jaar met lekken in de Russische module Zvezda (Ster). De druk valt daar af en toe weg. Sommige van deze modules zijn inmiddels verzegeld omdat het er niet veilig is. Het zoeken naar lekken gaat constant door, waarschijnlijk zijn bij die inspecties deze scheuren gevonden.

ISS nadert het einde van zijn leven. Rusland heeft al aangekondigd een eigen ruimtestation te ontwikkelen als opvolger – ISS zou ‘onveilig‘ zijn. China heeft al een eigen module in de ruimte en wil die flink uitbreiden. Daarmee komt ook een einde aan decennialange internationale samenwerking in de ruimte. De grote vraag is bovendien wat met ISS moet gebeuren nadat de laatste astronaut vertrekt.