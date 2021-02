Scepsis tegenover vaccin AstraZeneca

In landen die al grootschalig vaccineren met het middel van fabrikant AstraZeneca is er grootschalige scepsis. Het middel zou maar voor 60 procent effectief zijn. Voor veel mensen is dat te weinig, zeker omdat de vaccins van Pfizer en Moderna meer dan 90 procent effectief zijn.

Een groot vaccinatiecentrum in Berlijn staat er maar verlaten bij, bericht de krant Bild. Daar kunnen mensen het AstraZeneca vaccin krijgen, maar slechts weinigen lijken daar trek in te hebben. In Zuid-Afrika geven ze het middel helemaal niet meer, omdat het niet werkzaam genoeg zou zijn. Artsen in de Oostenrijkse Steiermark weigeren om dezelfde reden het middel te injecteren.

Het middel van AstraZeneca, officieel AZD1222, ook wel bekend als het Oxford vaccin, is een vectorvaccin. Het maakt gebruik van een genetisch gemanipuleerd virus om het immuunsysteem te trainen. Pfizer en Moderna gebruiken een RNA-technologie, waarbij het lichaam leert te vechten tegen een heel klein deel van het Corona-virus.

Om het probleem op te lossen, gaan de Oostenrijkers waarschijnlijk gecombineerd vaccineren. Een prik met AstraZeneca, eentje met Pfizer of Moderna. Die combinatie lijkt in testen zeer veelbelovend. Het immuunsysteem wordt zo op twee verschillende manieren voorbereid op de strijd met Corona.