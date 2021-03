Satellieten maken nachtelijke hemel 10 procent lichter – en het wordt nog erger

De nachtelijke hemel is ook al niet meer wat het is geweest. Satellieten zorgen dat ook ’s nachts via reflecties veel meer zonlicht de aarde bereikt. Het is zelfs 10 procent lichter dan in de jaren vijftig. En dat is niet goed voor mensen.

Astronomen klagen daar al een tijdje over. Na de lichtvervuiling op aarde, is het nu raak aan de hemel. Als zij hun telescopen daarop richten, zien ze zoveel troep voor hun lens, dat normale waarnemingen moeilijk zijn. De Slowaakse Academie van Wetenschappen wilde weten hoe erg het is en deed onderzoek naar het fenomeen lichtvervuiling in de hemel.

Zij komen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society met het trieste bericht dat het nergens meer echt donker is. Zelfs de telescopen op bergtoppen hebben last van de lichtvervuiling boven ons. Een merkbare verslechtering zijn de tientallen Starlink satellieten die door miljardair Elon Musk in een baan om de aarde zijn gebracht. Die komen geregeld in ‘treintjes’ voorbij en reflecteren extreem veel licht (foto).

Musk heeft beterschap beloofd en zijn laatste satelliet van een laag voorzien die de ergste reflecties van zonlicht tegen moet gaan. Maar vijfentwintig andere satellieten zijn al hun rondjes aan het draaien. Je kunt ze onder de juiste omstandigheden met het blote oog zien. Maar de duizenden satellieten die Starlink nog wil lanceren – en die ene Tesla – zullen het probleem desondanks alleen maar groter maken.