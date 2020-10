Satellieten dreigen te botsen

Hoog boven onze hoofden dreigt een gevaarlijke botsing. Twee oude satellieten liggen op ramkoers, de kans dat ze tegen elkaar aan knallen, is door het gespecialiseerde bedrijf LeoLabs ingeschaald als ‘hoog’. Het gaat om een oude Sovjet navigatiesatelliet en een deel van een Chinese raket. Als ze elkaar treffen, dan is dat vannacht 990 kilometer boven de zuidelijke Atlantische Oceaan.

Dat is gevaarlijker dan het klinkt. Bij een botsing verpulveren beide objecten en honderden, misschien wel duizenden kleine delen. Die blijven ook in omloop rond de aarde, waardoor de kans op een nieuwe botsing, met satellieten die nog wel werken, groter wordt. Dat zou onderzoek of communicatie ernstig kunnen belemmeren.

De mogelijke botsing komt een week nadat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een jaarlijks rapport waarschuwt voor de grote hoeveelheid troep in de ruimte. Delen van de ruimte beginnen erg gevaarlijk te worden voor satellieten en astronauten, zo staat in hun analyse. Zelfs een verfschilfer kan al een ruimtestation vernietigen.

De objecten die nu dreigen te botsen, hebben een massa van 2800 kilo en ze razen op elkaar af met een snelheid van 52.950 kilometer per uur. Als ze botsen, resulteert dat in een toename van 10 tot 20 procent van de hoeveelheid ruimtepuin in een lage baan om de aarde.