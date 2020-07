Sahara heeft geheimzinnig ‘oog’

Voor de astronauten aan boord van ruimtestation ISS is het iedere keer een opmerkelijk gezicht. Guelb er Richat komt weer voorbij, aan de westelijke kust van de Sahara. Zij zijn ook gelijk de enigen die dit ‘oog’ in de woestijn kunnen zien. Op de grond is er alleen maar zand en stenen.

Deze foto is genomen door astronaut Chris Cassidy uit ISS en via Twitter verspreid. Wat is het eigenlijk? Toen het oog in de jaren zeventig voor het eerst opdook op satellietfoto’s, begon het grote speculeren. Sommigen zien er een overblijfsel van Atlantis in. Wetenschappers dachten aanvankelijk aan een inslagkrater van een meteoriet.

Maar onderzoek ter plaatse leverde geen buitenaardse materialen op. De theorie is nu dat de ronde vorm is ontstaan toen de continenten uit elkaar scheurden. Daardoor kwam hete magma naar buiten gestroomd. Op de plek van Chris Guelb er Richat vormde zich een bel van magma, die uiteenspatte en stolde.