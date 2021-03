’s Wereld oudste masker is nog ouder dan gedacht

Het heet de Afgod van Shigir en het is een van de oudste door mensen gemaakte objecten ooit. Maar hoe oud is het precies? Al jaren doen wetenschappers onderzoek naar dit masker dat in Rusland is gevonden. Nu apparatuur steeds beter wordt, kunnen we dat steeds beter bepalen. En blijkt de Afgod van Shigir steeds ouder.

Analyse van stukjes wol die bij het masker horen, blijken nu 12.250 jaar oud. Het masker is daarmee 7000 jaar eerder gemaakt dan Stonehenge; het is 10.000 jaar ouder dan de piramide van Cheops. Uit deze periode van de geschiedenis zijn bijna geen houten objecten bewaard, omdat ze in de loop der eeuwen zijn vergaan. Maar het masker kwam in een laag turf terecht en bleef daardoor perfect bewaard omdat er geen zuurstof bij kwam.

Het masker is al in 1890 gevonden. Aanvankelijk was er geen idee hoe oud het ding was. Pas in de jaren negentig kwam de mogelijkheid om met koolstofdatering de ouderdom van het object vast te stellen. Toen dachten wetenschappers dat het 9750 jaar oud was. Maar die datering was gebaseerd op de buitenkant, die door chemische processen is aangetast. Nu is een monster genomen van de binnenkant en van objecten die bij het masker horen.

Daardoor blijkt de oorsprong nog verder in het verleden te liggen. De nieuwe analyse is uitgevoerd door de Universität Gottingen, het RAS archeologisch instituut in Rusland en het Regionaal Museum Sverdlovsk in Rusland.