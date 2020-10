Russische bevolking krimpt, ook door Corona

De Russische bevolking krimpt, heeft het statistiekbureau Rosstat laten weten. In de eerste acht maanden van dit jaar nam de bevolking met 346.900 personen af. Dat is een 58 procent grotere afname dan vorig jaar. De grote vraag is natuurlijk waar deze enorme afname door komt. Covid-19 wellicht?

Dat speelt zeker een rol. Rosstat rapporteerde 71.700 sterfgevallen in Rusland in de eerste acht maanden van dit jaar. Het aantal geboortes, dat in Rusland al jaren erg laag is, daalde bovendien verder. En dan was er Corona. De sterftecijfers van deze ziekte in het land van Poetin leken laag. Maar Rosstat heeft ze naar boven bijgesteld.

En hoe. Liefst 45.663 mensen zijn tussen april en augustus aan de ziekte bezweken, zegt Rosstat nu. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de onbetrouwbare cijfers van de centrale overheid. Gezien de omvang van de Russische bevolking is 45.663 een logisch getal. Dat overigens nog verder zal stijgen.

Rusland heeft toegegeven dat het in een tweede golf zit. De situatie is onder controle, zegt de overheid. Maar vooral in Moskou lijkt het virus weer flink om zich heen te grijpen. Oh, en dan gebruiken ze ook nog een niet getest vaccin.