Russen gaan al deze maand inenten tegen Corona

Nog deze maand gaan de Russen als eerste land inenten tegen Corona. Dat melden Russische staatsmedia. Artsen en docenten staan vooraan in de rij om een prikje te krijgen, vanwege hun belangrijke rol in de maatschappij. Zij krijgen een stof die door onderzoeksbureau Gamaleja is ontwikkeld.

In oktober moet een veel groter deel van de bevolking het vaccin krijgen, heeft gezondheidsminister Mikhail Murashko (foto) laten weten. Volgens hem is het fase-3 onderzoek naar het vaccin afgerond. Daarbij krijgt een grote groep mensen het vaccin als test. In het westen beginnen enkele bedrijven nu pas aan die fase.

Rusland heeft na de Verenigde Staten, Brazilië en India de meeste besmettingen met Corona. Het land werkt daarom koortsachtig aan een vaccin. Het westen heeft de Russen beschuldigd van pogingen tot diefstal van wetenschappelijke informatie om een vaccin te maken. Is het die informatie die de Russen nu gebruiken om de eigen bevolking in te enten?

Het tempo waarmee de Russen een vaccin op de markt brengen is opmerkelijk. Voor medische wetenschap is tijd nodig. In het westen werken meerdere concerns rond de klok om het vaccin gereed te krijgen, maar toch zijn de eerste inentingen pas voor deze winter voorzien. Hoe kunnen de Russen zo snel zijn? Wellicht door iets minder zorgvuldig te zijn bij hun werk.