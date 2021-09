Russen draaien speelfilm in ruimte

Als alles volgens plan verloopt, zullen een actrice en een regisseur uit Rusland begin oktober aan boord van een Sojoez-capsule vertrekken naar het internationale ruimtestation ISS. Daar zullen ze een speelfilm gaan opnemen. De 36-jarige Yulia Peresild en regisseur Klim Shipenko vertrekken op 5 oktober voor hun vlucht naar het ISS met kosmonaut Anton Sjkaplerov vanaf het Baikonur Cosmodrome in Kazachstan. De actrice was de beste van twintig finalisten voor de rol in de ruimte. In totaal werden meer dan drieduizend aanvragen ontvangen.

Volgens het Russische ruimteagentschap Roskosmos zal de film gedurende twaalf dagen op het ruimtestation worden opgenomen. De plot van de film: Een dokter, gespeeld door Peresild, moet een noodoperatie uitvoeren op een kosmonaut die ziek is geworden. Naast de acteerkwaliteiten waren de medische tests doorslaggevend, aldus Roskosmos. Peresild werd elf jaar geleden bij een groter publiek bekend met de Russische speelfilm Krai, die zich afspeelt na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Zowel regisseur als actrice hebben een paar maanden getraind om mee te kunnen naar de ruimte. Ze kregen een aangepast programma om tegen gewichtloosheid te kunnen en om te weten wat ze moeten doen bij een noodgeval. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een film in de ruimte tot stand komt. Een eerder initiatief in de VS sneuvelde bij gebrek aan fondsen. Die film had overigens veel spectaculairder moeten worden.