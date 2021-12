Russen beschuldigen Amerikaanse van sabotage in ruimte

De Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos beschuldigt een NASA-astronaut van sabotage. Het gaat om een gat van 2 millimeter dat in 2018 in de zijkant van een Russisch ruimtevaartuig is geboord. Het gaat om de Sojoez MS-09 die toen aan het internationale ruimtestation ISS was aangemeerd. Toen zou het Amerikaanse ISS-bemanningslid Serena Auñón-Chancellor het gat hebben gemaakt.

Het gaatje zorgde toen voor nogal wat ophef, omdat er zuurstof door naar buiten lekte, het heelal in. Het was overduidelijk met een boor gemaakt. Volgens de Russen zat het waarschijnlijk al in de capsule toen die de ruimte in is geschoten. Er zat waarschijnlijk vulmiddel in, dat in de ruimte is losgeschoten, zeiden ze na onderzoek in 2018.

Daar komt Roscosmos nu op terug. De organisatie zegt na verder onderzoek dat het gaatje ‘in gewichtloosheid is geboord door een persoon die niet bekend was met het ontwerp van het ruimteschip’. Een opmerkelijke uitspraak. Directeur-generaal Dmitry Rogozin van Roscosmos zei in september 2019 dat zijn organisatie op de hoogte was van de oorsprong van het gat, maar weigerde de informatie destijds openbaar te maken.

En nu is het dus Auñón-Chancellor. Waarom? De Russen beweren dat ze psychische problemen kreeg aan boord van het ruimtestation en zo snel mogelijk terug wilde naar aarde. Door het gaatje te boren, zou ze een evacuatie van het ruimtestation hebben willen foreceren. De Russen komen tot hun opmerkelijke uitspraken na interviews met twee Russische bemanningsleden.

Nasa werpt de beschuldigingen ver van zich. Misschien dat een Duits bemanningslid dat toen aan boord was uitsluitsel kan geven.