Rusland zet ongetest vaccin in: wat kan er mis gaan?

Vol trots heeft Rusland een vaccin tegen Corona goedgekeurd voor grootschalig gebruikt. Het land is daarmee de eerste. Maar of het veilig is? Medici rond de wereld kijken met afgrijzen naar wat de Russen doen, aangezien het vaccin niet door een volledige test is gegaan.

Normaal testen wetenschappers een nieuw medicijn eerst op proefdieren, dan op een kleine groep mensen en ten slotte op enkele duizenden personen. Die laatste test, fase III, is noodzakelijk om de zeldzamere bijwerkingen te ontdekken en te zien wat medicijnen op langere termijn doen. De helft van de mogelijke nieuwe medicijnen overleeft die fase niet. De Russen hebben die fase overgeslagen.

Een van de critici is Florian Krammer, virusexpert van de gerenommeerde Icahn School of Medicine in de VS. Op Twitter schrijft hij dat hij het vaccin ‘nooit zou nemen’. Ook in Rusland zelf is er kritiek. De Russische Vereniging van Klinische Onderzoeksorganisaties heeft de regering gevraagd het middel niet te gebruiken. Dat bericht is inmiddels van hun website verdwenen.

Het vaccin heet Spoetnik V en het is slechts op 38 mensen getest. Of het effectief is, kan uit de spaarzame gegevens die naar buiten zijn gekomen niet worden afgeleid. Volgens de Russische leider Poetin – op de foto in een Corona outfit – heeft het ‘alle noodzakelijke tests’ doorstaan. Het werkt – volgens de Russen – doordat een genetisch gemanipuleerd virus het menselijk immuunsysteem traint.