Rusland werkt aan Coronavaccin voor huisdieren

Nadat Rusland als eerste land vorige week een vaccin tegen het nieuwe Coronavirus voor de mens heeft goedgekeurd, ontwikkelen Russische wetenschappers nu een medicijn dat ook huiskatten tegen de ziekteverwekker zal beschermen. De Russen ontwikkelen het vaccin vooral voor nertsen. Net als in Nederland zijn er verschillende uitbraken geweest op bontfokkerijen.

Maar de Russische veterinaire instantie Rosselkhoznadzor is ervan overtuigd dat huisdieren zullen profiteren van het vaccin. Er zijn wereldwijd voorbeelden dat honden en katten de ziekte kregen. Omdat ze lichamelijk lijken op nertsen, zal het medicijn ook bij deze dieren aanslaan, hopen de Russen.

Er zijn ongeveer honderd nertsenfokkerijen in Rusland. In dat land is er geen stigma op het dragen van bont, zoals in Nederland. Als er vraag naar is, zal het vaccin echter ook beschikbaar zijn in dierenziekenhuizen.

Het vaccin zal universeel toepasbaar zijn voor alle dieren die gevoelig zijn voor de ziekte, legde het hoofd van de dierkundige autoriteit uit. Voorlopig is het echter noodzakelijk om de nodige veiligheidsstudies uit te voeren om de doeltreffendheid ervan te garanderen.