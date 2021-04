Rusland: Spoetnik vaccin zelfs 97,6 procent effectief

Het Spoetnik V vaccin dat Rusland heeft ontwikkeld, is voor 97,6 procent effectief. Dat beweert Rusland althans zelf, na een onderzoek onder 3,8 miljoen Russen. Daarmee zou Spoetnik het meest efficiƫnte vaccin van allemaal zijn. Maar klopt dat getal wel?

Een eerdere studie had nog als uitkomst dat Spoetnik voor 91 procent effectief was. Ook met een dergelijke effectiviteit zit het vaccin overigens op hetzelfde niveau als Pfizer en Moderna. AstraZeneca is met 60 procent aanzienlijk minder effectief.

Rusland gebruikt het vaccin als belangrijk nieuw exportproduct en als breekijzer om goede contacten op te bouwen me andere landen. Dat laatste hoofdzakelijk onder armere landen. Maar ook in Europa willen steeds meer staten het gebruiken, ondanks dat het middel nog niet is toegelaten door de EMA.

Slowakije, Hongarije en Oostenrijk zetten het al in. De Duitse deelstaat Sachsen heeft een flinke bestelling geplaatst. Ook biedt Rusland ondertussen vaccinatiereizen aan naar Moskou. Voor 2000 euro ontvang je twee retourtjes, twee prikken en een paar hotelovernachtingen.

Europa kijkt kritisch naar de Russen. Ze gaven Spoetnik V vorig jaar al aan mensen toen het vaccin nog niet behoorlijk was getest. Ook denken westerse wetenschappers dat Rusland hun cijfers manipuleert.