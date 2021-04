Rusland: ‘ISS is onveilig’, bouwt eigen ruimtestation

Volgens de Russische ruimtevaartautoriteiten is het internationale ruimtestation ISS niet langer veilig. Omdat ze graag toch een permanente aanwezigheid in de ruimte hebben, zijn de Russen daarom bezig met het bouwen van een nieuwe, eigen ruimtestation.

Volgens Dmitry Rogozin, hoofd van ruimtevaartorganisatie Roscosmos zal zijn land zich in 2025 terugtrekken uit het programma van ISS. Tegen die tijd willen de Russen een eigen station in een baan om de aarde hebben. In dat jaar is ISS 27 jaar oud. De maximale leeftijd van het station is ook begroot op dertig jaar.

Rusland heeft foto’s gedeeld van de nieuwe centrale module van hun eigen toekomstige station. Daarin komt ook een hotel voor ruimtetoeristen. Zo wil de organisatie ruimtevaart betaalbaar houden. Het is een bescheiden begin, ISS bestaat bijvoorbeeld uit zestien modules.

De deelnemers in ISS, waaronder de VS en Rusland waren nog in gesprek met elkaar over de toekomst van hun gezamenlijke station. Maar de Russen gooien de knuppel dus nu in het hoenderhok. Of het iets te maken heeft met de politieke situatie in de wereld – veel landen hebben sancties tegen Rusland – is niet helemaal duidelijk.