Rusland begint als eerste grote test Corona-medicijn op mensen

Rusland wordt waarschijnlijk het eerste land dat een Corona-medicijn gaat testen op mensen. Een groep soldaten is het haasje. President Poetin heeft persoonlijk druk uitgeoefend op de makers van het medicijn en op het leger om samen te werken. Enkele onderzoekers in Ruland hadden de remedie eerder op zichzelf geprobeerd.

Het Russische ministerie van Defensie in Moskou zegt dat vijftig vrijwilligers, waaronder vijf vrouwen, zijn geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoeken moeten eind juli zijn afgerond. Wetenschappers hadden eerder succes met het middel, zowel bij dieren als gedeeltelijk bij zichzelf.

Regeringschef Dmitry Chernyshenko denkt dat dankzij de inzet van het leger Rusland al in de herfst kan beginnen met massale inentingen, zo zei hij op de Russische radio.

De soldaten die deelnemen aan de klinische studie zijn van tevoren grondig onderzocht en verkeren in goede gezondheid. Vanaf woensdag worden ze ondergebracht in een onderzoeksinstituut van het Ministerie van Defensie bij Moskou en waar de studie plaats vindt. Ze krijgen wat de Russen het vectorvaccin noemen, een middel dat immuniteit voor corona zou veroorzaken, zonder negatieve bijwerkingen.

Ook de Amerikanen beginnen binnenkort grootschalige tests. Zo’n dertigduizend mensen krijgen in de eerste week van juli een middel dat is ontwikkeld door het bedrijf Moderna.De VS is al 100 miljoen doses van dat middel aan het maken, zodat het bij eventuele goedkeuring deze winter in overvloed beschikbaar is.