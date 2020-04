Run op maagzuurremmers in VS – medicijn tegen Corona?

Je kunt in de VS bijna nergens meer maagzuurremmers krijgen. Dat komt omdat er aanwijzingen zijn dat een ingrediënt werkzaam zou zijn tegen Corona. De wetenschappers die dat hebben ontdekt, probeerden hun vinding nog geheim te houden, maar toch is het uitgelekt. Het zorgde voor een run op maagzuurremmers.

Het gaat om Famotidine, een onderdrukker van allergische reacties. Medische onderzoekers geven dat momenteel in grote doses intraveneus aan een groep van 187 patiënten met COVID-19 om te zien of het inderdaad helpt tegen de ziekte. De hoop is dat het middel het virus aan zich bindt, waardoor het zijn verwoestende werk niet kan doen in het lichaam.

De wetenschappers, van Northwell Health, roepen mensen op om geen maagzuurremmers te kopen, tenzij ze last hebben van brandend maagzuur. Er is nog geen enkele zekerheid dat het middel werkt tegen Corona. Bovendien is het erg moeilijk om de juiste dosis Famotidine binnen te krijgen met alleen de tabletten die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Eerder was er in de VS een run op de malariapil hydroxychloroquine, nadat Donald Trump verkondigde dat het een wondermiddel tegen Corona was. Uit een test bleek echter dat het een hoger aantal sterfgevallen onder mensen met Corona tot gevolg heeft. Later vroeg Trump zich af of het injecteren van bleek en het ontsteken van felle lichten in het lichaam een optie zouden zijn.

Ook in Nederland zit Famotidine in maagzuurremmers die zonder recept verkrijgbaar zijn. Er is in ons land een tekort aan het middel sinds januari, ver voor dit onderzoek.