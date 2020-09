Ruimtestation ISS blijft lucht lekken

Vervelende tijden voor de bemanning van het internationale ruimtestation ISS. Het gevaarte lekt lucht en dat is niet voor het eerst. Extra naar is dat ze deze keer niet weten waar het gat zit.

In augustus 2018 raakte een mini-meteoriet de Soyuz-module van het ruimtestation, wat resulteerde in een gaatje. Een maand later bleek er een door mensen gemaakt gat in de wand van het station te zitten. Hoe dat is ontstaan, is nooit helemaal opgehelderd. Sabotage blijft een mogelijkheid.

Afgelopen week bleek er weer een gaatje te zijn ontstaan, door onbekende oorzaak. Dat is afgeplakt met speciale tape. Maar de luchtdruk in het station blijft dalen. Al bijna twee weken zoeken de bemanningsleden naar de oorzaak, maar die is nog steeds niet gevonden. Het gaat – te zien aan het drukverlies – om een erg klein gaatje, wat de zoektocht bemoeilijkt.

Mocht er een noodsituatie ontstaan, dan kan de bemanning uit het ruimtestation vluchten met de Russische Soyuz MS-16 module, die aan het station is gekoppeld. Ook is het mogelijk dat de astronauten zich terugtrekken in een deel van het station waar het lek in ieder geval niet zit en dat afsluiten van de rest.