Romantisch lampje aan? Dan smaakt je eten minder

Je hebt lekker voor hem of haar gekookt. De borden zijn opgemaakt, je dimt de lichten voor een romantisch diner.

Helemaal fout.

Niet dat lekkere koken of opmaken van de borden, maar het dimmen van het licht. Onderzoek van de Universiteit Maastricht toont aan dat slechte verlichting eten minder goed laat smaken. Wie echt indruk wil maken als keukenprins of -prinses, moet juist een lekkere pit licht op het eten zetten.

De Limburgers komen tot die conclusie na experimenten in een restaurant. Ze konden daarbij het licht manipuleren. Gasten kregen een extra gang, zogenaamd een nieuw gerecht dat de chef wilde uitproberen. De vraag was of ze het eten konden beoordelen. Kregen de gasten het eten bij dimlicht, dan waren ze er minder over te spreken.

Het ging overigens om een schotel met paddenstoelen, geitenkaas, sinaasappel, grapefruit en mayonaise.

Mensen werd ook gevraagd naar hoe prettig ze het licht in het restaurant vonden. De gasten hadden geen voorkeur voor dimlicht of de normale lampen boven de tafel, schrijven de onderzoekers in het vakblad Food Quality and Preference. Dus een restauranteigenaar die goed uit de lockdown goed wil komen, investeert in extra lampen.