Risico trombose door Corona veel hoger dan door vaccinatie

Britse onderzoekers bieden duidelijkheid in de discussie over wel of niet vaccineren. Het risico op trombose door Corona is veel hoger dan door een vaccin. Dat geldt vooral voor jongeren. Mensen met Corona zien hun kans op een bloedprop in de hersens verhonderdvoudigen, becijferden wetenschappers van de universiteit van Oxford.

Volgens deze onderzoekers kunnen alle tot nu toe goedgekeurde vaccins trombose veroorzaken, dus ook Pfizer en Moderna. Ze vonden bij Pfizer vier gevallen per miljoen gevaccineerden, bij AstraZeneca vijf per miljoen. Bij mensen die Corona hadden, zagen ze dat 39 mensen per miljoen trombose kregen. Dat betekent dat het risico op bloedproppen door Corona acht tot tien maal zo hoog is als bij vaccinatie.

Opmerkelijk is dat ook jonge mensen met Corona een verhoogd risico op trombose hebben. Een derde van alle gevallen trad op bij mensen jonger dan 30 jaar.

Volgens de wetenschappers achter deze studie is het duidelijk dat het vaccineren gewoon door moet gaan. Er zullen uiteindelijk veel minder mensen overlijden als er meer prikken worden gezet. Ook al omdat artsen steeds beter weten hoe ze trombose na een vaccinatie moeten behandelen.