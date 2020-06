Rijken: rest van de wereld is stom en vooringenomen

De rijken denken vaker dan gemiddeld dat ze gelijk hebben op politiek gebied. Ze menen ook dat de rest van de wereld stom is en vooringenomen, als het om politieke zaken gaat. Hoe ze aan hun geld komen – door slim te zijn of niet – maakt niet uit voor het vormen van dit wereldbeeld.

Dat is de opmerkelijke uitkomst van een studie door de University of Virginia in de VS.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 2.374 personen die deelnamen aan een nationaal representatief onderzoek onder Amerikaanse burgers. Zoals verwacht, beschrijven links en rechts de andere politieke filosofie eerder als ongeïnformeerd, irrationeel of bevooroordeeld in vergelijking met hun eigen partij.

Maar hoe rijker mensen waren, hoe sterker dat gevoel was. Rijke linksen waren zeer kritisch op rechts; rijken ter rechterzijde vonden links maar een stel domme sukkels. De onderzoekers konden dat gevoel zelfs manipuleren. Ze lieten een groep proefpersonen een investeringsspel spelen. Tegen willekeurige spelers werd verteld dat ze veel beter hadden gespeeld dan anderen.

Deze proefpersonen vertoonden veel sterker de neiging om mensen met andere politieke denkbeelden te demoniseren. Zelfs nadat ze was verteld dat de uitslag van het spel nep was. Toen ze daarna te horen kregen dat het spel tijdens een nieuwe ronde nieuwe spelregels zou krijgen waar de deelnemers over zouden moeten stemmen, vonden deze ‘winnaars’ dat hun stem zwaarder zou moeten tellen.

Hoe komt dit? Dat moeten de wetenschappers nog uitzoeken. Bekend is dat rijken vaker narcisten zijn. Maar het experiment toont aan dat het vooroordeel van rijken misschien nog dieper ligt. Dat God persoonlijk wil dat ze rijk zijn.