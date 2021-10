Rijken interesseren zich minder voor onderkant samenleving

Mensen met een flinke bankrekening en een goede baan hebben weinig oog voor de onderkant van de samenleving. Ze zien minder verschillen tussen arm en rijk dan er zijn. Dat concluderen wetenschappers van de University of British Columbia in Canada na een onderzoek onder 2500 proefpersonen. Rijken zijn meer met zichzelf bezig en hebben minder aandacht voor anderen.

Het is niet de eerste keer dat blijkt dat rijken anders in elkaar zitten en weinig verstand hebben dan de levens van de mensen onderaan de ladder. Nieuw in dit onderzoek is dat zij die een gevulde bankrekening hebben zelf minder hulp vragen bij problemen. Als ze tegenslagen hebben in het leven, lossen ze het liever zelf op. Het is wellicht die eigenschap die ze zo rijk heeft gemaakt.

Ook blijken mensen met een hoge socio-economische status minder emotionele intelligentie te bezitten, het vermogen om emoties af te lezen bij anderen. Ze zien daardoor minder snel dat een ander mens lijdt of kwaad is. De rijken kunnen een filmpje zien over armoe en niet concluderen dat het een groot probleem is. Het leidt ertoe dat de rijke zich dus in een soort bubbel bevindt.

Voor de studie, gepubliceerd in Social Psychological and Personality Science, gebruikten de wetenschappers hoofdzakelijk Amerikaanse proefpersonen. Dat land behoort tot de meest ongelijke ter wereld, waardoor de testresultaten extra duidelijk waren. Ze onderstrepen dat hun resultaten misschien niet in de rest van de wereld gelden. Toch kwam een onderzoek naar Russische rijken, een paar jaar geleden, tot min of meer dezelfde resultaten.