Remdesivir, hoop in bange Corona-tijden

De Europese medicijnwaakhond EMA heeft het gebruik van het middel Remdesivir op patiënten met Corona uitgebreid. Tot nu toe was het medicijn toegestaan als laatste redmiddel voor mensen die anders zouden sterven door Corona. Nu mag het ook worden toegediend aan mensen die aan de beademing liggen.

Aanleiding is een Amerikaans experiment. Uit de eerste resultaten blijkt dat Remdesivir de sterfteratio onder patiënten met Corona laat dalen. Het antivirale middel zorgt ook dat mensen met de ziekte minder benauwd zijn. Toch blijft de EMA voorzichtig, omdat geen zicht is op bijwerkingen en gevolgen op lange termijn.

Remdesivir is ontwikkeld als medicijn tegen Ebola, maar tegen die ziekte werkte het niet. Het is in geen enkel land ter wereld toegelaten als medicijn. Maar al vroeg in de huidige pandemie bleek het veelbelovend bij de bestrijding van Corona. Zowel in de VS als Europa zijn experimenten met het middel onderweg.

Die tests lijken te suggereren dat Remdesivir het ziekteverloop van COVID-19 met enkele dagen terugbrengt en de ergste symptomen bestrijdt. Veelbelovend is vooral dat de heftige ontstekingen in het ademhalingsapparaat worden gedempt. Fabrikant Gilead is al bezig het middel in grote hoeveelheden te maken.