Recordaantal talen staan op punt van uitsterven (en dat is een probleem)

Iedere vier maanden sterft er ergens ter wereld een taal uit. De laatste spreker gaat dood en niemand spreekt het meer, zelfs niet als tweede taal. Dat komt vooral door de opkomst van een paar zeer grote talen, waaronder Engels, Spaans en Mandarijn. Drieduizend talen staan op het punt van verdwijnen.

Volgens taalkundigen van de Universiteit Z├╝rich in Zwitserland gaat zo vooral een hoop kennis over de natuur verloren. Ze onderzochten woorden voor bloemen en planten die alleen in bepaalde talen voorkomen en kwamen tot een schrikbarende conclusie. Zo is in delen van de Amazone alle kennis over de geneeskrachtige werking van bepaalde planten alleen aanwezig talen die op uitsterven staan.

In Nieuw-Guinea was het iets minder erg, daar is 31 procent van alle unieke informatie opgeslagen in verdwijnende talen.

Volgens de onderzoekers moeten we dit probleem niet onderschatten. Soms kennen stammen planten die ontstekingsremmende eigenschappen hebben. In een wereld waarin antibioticaresistentie een probleem aan het worden is, kan dat net het plantje zijn dat we nodig hebben. Sterft een taal uit, dan ook de naam van dat plantje en de kennis dat het helpt tegen ziektes.

Zelfs in Noord-Amerika zijn veel planten door de westerse wetenschap nog niet geïdentificeerd, terwijl indianen precies weten wat ze zijn en tegen welke ziekte we ze kunnen innemen, schrijven de Zwitsers in het vakblad Pnas. Ook daar verdwijnen talen en daarmee een hele apotheek.